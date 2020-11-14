YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Zorbalığa hayır demek için okulda yürüyüş yaptılar

Zorbalığa hayır demek için okulda yürüyüş yaptılar

MANİSA HABERLERİ  | 14.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji ilkokul kademesi öğrencileri ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla okulda bir yürüyüş gerçekleştirerek, akran zorbalığına dikkat çekti.Eğitimdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren MER Kolejinin ilkokul kademesi öğrencileri akran zorbalığına dikkat çekmek için okul içinde ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji ilkokul kademesi öğrencileri ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla okulda bir yürüyüş gerçekleştirerek, akran zorbalığına dikkat çekti.
Eğitimdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren MER Kolejinin ilkokul kademesi öğrencileri akran zorbalığına dikkat çekmek için okul içinde ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Zorbalığa hayır demek ve zorbalık konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden MER Koleji kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, “Zorbalık insanların birine karşı bilerek kaba davranması veya ona zarar vermesi olarak adlandırılır. Yaşanan zorbalık her yaştan bireyin başına gelebilir. Okulda, evde, bahçede, İnternette, parkta hayatın her alanında zorbalıkla karşılaşılabilir. Bu önemsiz bir durum değildir. Özellikle akran zorbalığı gelişim çağındaki çocuklarda derin yaralar oluşturabilir. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla ilkokul kademesi öğrencilerimizle birlikte okul koridorlarında ve kampüs bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:00
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Akdur Eczanesi
Merkez
Aksoy Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.