Zorbalığa hayır demek için okulda yürüyüş yaptılar

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji ilkokul kademesi öğrencileri ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla okulda bir yürüyüş gerçekleştirerek, akran zorbalığına dikkat çekti.

Eğitimdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren MER Kolejinin ilkokul kademesi öğrencileri akran zorbalığına dikkat çekmek için okul içinde ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Zorbalığa hayır demek ve zorbalık konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden MER Koleji kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, “Zorbalık insanların birine karşı bilerek kaba davranması veya ona zarar vermesi olarak adlandırılır. Yaşanan zorbalık her yaştan bireyin başına gelebilir. Okulda, evde, bahçede, İnternette, parkta hayatın her alanında zorbalıkla karşılaşılabilir. Bu önemsiz bir durum değildir. Özellikle akran zorbalığı gelişim çağındaki çocuklarda derin yaralar oluşturabilir. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için ‘Zorba olma kanka ol’ sloganıyla ilkokul kademesi öğrencilerimizle birlikte okul koridorlarında ve kampüs bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik.” dedi.

