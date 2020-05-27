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0-14 yaş aralığındaki çocuklar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı.

0-14 yaş aralığındaki çocuklar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

Korona virüs (Covid-19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı. Erzincan’da parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.
Bazı çocuklarda aileleriyle tedbirlere uyarak Ordu Caddesinde arkadaşlarıyla buluşup, eğlenceli zaman geçirdi.
Dışarıda eğlenmenin keyfini süren 13 yaşındaki Zeynep Kurt, kitap okuyarak vakit geçirdiğini anlatarak, “Covid-19 nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama şimdi dışarıya çıktım, mutluyum." ifadesini kullandı.

0-14 yaş aralığındaki çocuklar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

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