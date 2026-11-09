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Meryem Uzerli'nin yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak

1943 yılında Sabahattin Ali tarafından kaleme alınan Kürk Mantolu Madonna romanı beyazperdeye aktarılacak. Türkiye edebiyatına damga vuran olumsuz eserde yer alan Maria Puder’e ünlü oyuncu Meryem Uzerli hayat verecek.

Meryem Uzerli'nin yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak
Sariye Nur Dönmez

Türk edebiyatının unutulmaz aşk hikayeleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna, Mert Dikmen'nin senaryosuyla beyaz perdeye aktarılmaya hazırlanıyor.

Meryem Uzerli nin yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak 1

Hikayenin hafızalarda yer edinen kadın karakteri Maria Puder, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli tarafından canlandırılacak.

Meryem Uzerli nin yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak 2

ÇEKİMLER İKİ FARKLI LOKASYONDA GERÇEKLEŞECEK

Filmin çekimleri Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek. Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme alacağı yapımın hangi tarihte izleyici ile buluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli sinema
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