Meryem Uzerli'nin yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak

Türk edebiyatının unutulmaz aşk hikayeleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna, Mert Dikmen'nin senaryosuyla beyaz perdeye aktarılmaya hazırlanıyor.
Hikayenin hafızalarda yer edinen kadın karakteri Maria Puder, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli tarafından canlandırılacak.
Filmin çekimleri Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek. Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme alacağı yapımın hangi tarihte izleyici ile buluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.