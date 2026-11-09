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İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun

Inter ile yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu oldu. Yaz döneminde Fenerbahçe ile adı anılan milli yıldız, kariyerine ilişkin belirsizlik sürerken sessizliğini bozdu. Tecrübeli futbolcunun açıklamaları transfer gündemini yeniden hareketlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun
Cevdet Berker İşleyen

Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İtalyan ekibiyle yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan millî futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen tecrübeli oyuncu, sözleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"HERKES SAKİN OLSUN"

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun 1

Inter ile kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu, henüz anlaşma sağlanamamasıyla ilgili değerlendirmesini paylaştı.

Takımdaki geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ GÜNDEMDE

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun 2

Yeni sözleşme konusunda tarafların henüz ortak noktada buluşamaması, Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminde Inter'den ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündemde tutuyor.

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile adı sık sık anılan millî yıldızın, Inter ile anlaşamaması durumunda sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girebileceği değerlendiriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, 2026-27 sezonunda Inter formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 gol atarken takım arkadaşlarına gol pası veremedi.

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