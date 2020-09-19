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0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar

DÜZCE HABERLERİ  | 19.09.2020 08:42 | Son Güncelleme

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri “Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik” etkinliği kapsamında bölgenin tek tarihi antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri “Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik” etkinliği kapsamında bölgenin tek tarihi antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Etkinlik öncesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret eden Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri Düzce’ye bisiklet yolları isteğini ilettiler.
Birçok farklı etkinliğe imza atan ve farkındalık oluşturan birçok projeyi hayata geçiren Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi bisiklet sevdalıları, yine çok farklı bir organizasyon düzenledi. “Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik” adıyla organizasyon düzenleyen kulüp üyeleri, düzenledikleri organizasyona ise Düzce Belediyesi önünden start verdikler. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün startıyla başlayan organizasyonda kulüp üyesi bisikletçiler, Karadeniz’in tek antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Organizasyonu sosyal medya hesabından duyuran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bisikletçilere ayrıca teşekkür etmeyi de unutmadı. Dr. Faruk Özlü sosyal medya hesabuımndan yaptığı paylaşımda; “Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri özel bir etkinlikle Konuralp Antik Tiyatro alanımıza pedal çevirdi. “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” kapsamında farkındalık oluşturan bisiklet sevdalılarını bu güzel proje için tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Merkezkonuralp
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Akcakoca
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Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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