İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “02.02.2020” tarihinde evlenme zincirine İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş çifti de katıldı. İkinci baharlarını yaşayan çifti yakınları bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “02.02.2020” tarihinde evlenme zincirine İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş çifti de katıldı. Kendi deyimleriyle ikinci baharlarını yaşayan çiftin sade nikâhı Ayvalık’ta Derya Hanım Konağı’nda gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş’u bu özel tarihli nikâh töreninde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Son derece neşeli geçen nikâh töreninde çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 02.02.2020 tarihinin kendisi için diğer tarihlerden pek fazla bir farkının olmadığını belirten gelin Sibel Kuş, “Bu tarih ilk düşündüğümüz tarihti. Ve o oldu. Kısmetmiş.” dedi.

Aylar öncesinden 02.02.2020 tarihinde nikâhlarının kıyılıp, kıyılamayacağını düşündüklerini belirten damat İbrahim Sina Kuseyri, “Bizi hayat bu tarihe getirdi. ‘Bu işte bir hikmet var. O halde evlenelim’ dedik.” ifadelerini kullandı. Nikâhı kıyan memur Serap Ergin ise, 02.02.2020 gününün diğer tarihlerden fazla bir farkı olmadığını kaydederek, “Bence bütün nikâhlar özeldir. Bana göre 29 Şubat tarihlerinde kıyılan nikâhlar daha özeldir. Çünkü 29 Şubat’ın kötü bir yanı var, 4 yılda bir kutlanıyor. O yüzden benim gözlemlediğim erkekler daha çok 29 Şubat’ta evlenmek istiyorlar ki, bence de bayan bir nikâh memuru olarak hemcinslerimi korumak adına 29 Şubat’larda nikâh kıymamak lazım“ şeklinde espri yaptı.

