Riva'da ayaz bastı! TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, TFF'deki Genel Sekreterlik görevinden istifa etti. Federasyonda son günlerde yaşanan istifa dalgasının sürdüğü bir dönemde gelen ayrılık, spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, lisans ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Ayaz, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip. Federasyona gelmeden önce Üsküdar Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

GENEL SEKRETERLİĞE 2024'TE GETİRİLMİŞTİ

Ayaz, Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından 24 Temmuz 2024'te yönetim kurulu kararıyla Taner Senseven'in yerine Genel Sekreter olarak atanmıştı. Atamanın ardından Ayaz'ın başkanın yeğeni olduğu gündeme gelmişti. Hacıosmanoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada, federasyonda akrabalarından yalnızca Ayaz'a görev verdiğini söylemişti.

FEDERASYONDA İSTİFA DALGASI SÜRÜYOR

TFF'de son günlerde yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün ardından yedek listedeki üç isim ve dört farklı kurulda görev yapan sekiz kişi görevinden ayrılmıştı. Yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da bugün istifa ederken, bazı yönetim kurulu üyelerinin de önümüzdeki saatlerde istifalarını sunması bekleniyor.

Gazeteci Tahir Kum, dün yaptığı değerlendirmede istifayı düşünen 5-6 yöneticinin Genel Sekreter Ayaz ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını, bu nedenle Ayaz cephesinde bir istifa sürecinin görülebileceğini öne sürmüştü. Hacıosmanoğlu'nun ise cuma günü Türkiye'ye dönerek yönetim kurulunu toplaması bekleniyor.