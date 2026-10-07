Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci Anne Yarısı'nda! Yorum yağdı

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı Anne Yarısı dizisi dikkat çeken diziler arasında yer alıyor. NOW'ın yeni sezon dizisinde şaşırtan bir isim ortaya çıktı.

Kavak Yelleri’de Deniz karakterine hayat vererek hafızalara kazınan İbrahim Kendirci Anne Yarısı dizisine dahil oldu.

Kendirci dizide “Emin” rolüne hayat verdi ve Zeynep’in karşısına okul müdürü olarak çıktı.

Anne Yarısı son bölümde oyuncuyu ekranda görenler X'te pek çok yorum yaptı. İbrahim Kendirci'nin son haline "Yıllar onu yaşlandırmış", "Vay be nereden nereye", "O Burcu ile uyumları şahane olacak", "Ya etkilendim değişmiş" yorumları yağdı.