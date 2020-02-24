YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Malatya 1.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta karşılaşmaları oynandı. B grubunda iki şampiyonluk mücadelesi veren takımın karşı karşıya geldiği maçta Arguvan Belediyespor ile Arapgirspor berabere kalarak puanları paylaştılar.
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 11. Hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:
" Malatyagücü 3-4 Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği 1-8 Malatyaspor, Akçadağ Anka 1-1 Darendespor, Hekimhan Belediye 4-0 Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor 1-0 1966 Malatya Gençlik, Arapgirspor 2-2 Arguvan Belediyespor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Malatya Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

İpek Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.