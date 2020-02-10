YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta heyecanı

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta heyecanı

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Malatya 1.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
A grubu lideri Darendespor’un Malatyagücü’nü 3-0, B grubu lideri Arguvan Belediyespor’un ise 1966 Malatya Gençlikspor’u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Hekimhan Girmanaspor Sanayispor karşısında 8-0 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.
9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Demirspor 0-1 Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor 8-0 Sanayispor, Kale Gençlerbirliği 2-1 Akçadağ Anka, Battalgazi 1-0 Orduzuspor, Malatyagücü 0-3 Darendespor, Arguvan Belediyespor 3-1 1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor 1-0 Ataköyspor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Malatya Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.