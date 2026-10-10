CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026

Maç önü

"BU HAFTA DA İYİ ÇALIŞTI VE BİZ DE KENDİSİNE FORMAYI VERDİK"

İsmail Kartal: "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız.

Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik."