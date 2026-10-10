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CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026
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CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede galibiyet için sahaya çıkarken karşılaşmanın tüm önemli anları, golleri, kritik pozisyonları ve maç içindeki gelişmeler canlı anlatımla haberimizde olacak. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı skorunu ve dakika dakika yaşananları anbean takip edebilirsiniz.

Burak Kavuncu

18:27

KADROLAR AÇIKLANDI !

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İŞTE MAÇIN 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adeire Mebude, Ahmed Kutucu, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.

Maç önü

"BU HAFTA DA İYİ ÇALIŞTI VE BİZ DE KENDİSİNE FORMAYI VERDİK"

İsmail Kartal: "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız.

Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik."

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026 1

Maç önü

"BİZ DE ŞU ANDA ONLARLA AYNI PUANDAYIZ"

Recep Uçar: "Bu sezonki en ciddi, en zorlu sınavlarımızdan birisi. Fenerbahçe bu ligin en iyi kadrolarından biri, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar, ligin en fazla skor yapan takımı. Biz de şu anda onlarla aynı puandayız. Biz de iyi bir takımız. Kendi oyunumuzu oynadığımızda hedefimiz kazanmak. Bugün de öyle bir gün. Kendi oyunumuzu en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız ve seyircimizin desteğiyle iyi bir skor alıp onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz."

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026 2

Maç önü

MERT HAKAN DÖNDÜ!

Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 313 gün sonra maç kadrosunda.

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026 3

Maç önü

FENERBAHÇE'NİN MAÇ FORMASI AÇIKLANDI!

Maç önü

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA VAR İSPANYOL HAKEME EMANET

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi İspanyol hakem Juan Martínez Munuera oldu.

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026 4

Maç önü

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ FENERBAHÇE'DEN ASENSİO VE MERT HAKAN KARARI

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026 5
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da resmen açıklandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını noktaladı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşma için belirlenen kamp kadrosu da açıklanırken Mert Hakan Yandaş ve Asensio'nun kadroda bulunması dikkat çekti.

Maç önü

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Rize’de kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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19:00
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-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor fenerbahçe
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