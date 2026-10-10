CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Ekim 2026

18:27
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adeire Mebude, Ahmed Kutucu, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
Maç önü
İsmail Kartal: "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız.
Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik."
Maç önü
Recep Uçar: "Bu sezonki en ciddi, en zorlu sınavlarımızdan birisi. Fenerbahçe bu ligin en iyi kadrolarından biri, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar, ligin en fazla skor yapan takımı. Biz de şu anda onlarla aynı puandayız. Biz de iyi bir takımız. Kendi oyunumuzu oynadığımızda hedefimiz kazanmak. Bugün de öyle bir gün. Kendi oyunumuzu en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız ve seyircimizin desteğiyle iyi bir skor alıp onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz."
Maç önü
Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 313 gün sonra maç kadrosunda.
Maç önü
🟡⚪️ Bu akşam @adidasfootball ve @fenerium iş birliği ile hazırlanan Sarı Beyaz Çubuklu forma, beyaz şort ve konçla sahadayız. #RİZvFB https://t.co/jQOwhwdXwN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 10, 2026
Maç önü
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi İspanyol hakem Juan Martínez Munuera oldu.
Maç önü
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da resmen açıklandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını noktaladı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşma için belirlenen kamp kadrosu da açıklanırken Mert Hakan Yandaş ve Asensio'nun kadroda bulunması dikkat çekti.
Maç önü
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Rize’de kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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