Selin Türkmen yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen dizideki performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden sessiz sedasız ayrılan ünlü isim şimdilerde Exxen dizisi “Karma” ile adından söz ettiriyor.

Dizinin ikinci sezonunda projeye dahil olan Türkmen, bir direk dansçısına hayat veriyor. Türkmen'in dizideki direk dansı sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Selin Türkmen'in iddialı sahnesine adeta yorum yağdı.