1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ilk yarı bugün oynanan maçlarla sona erdi.

A grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Darendespor ile Hekimhan Girmanaspor 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdürdü.

Darendespor kendi saha ve seyircisi önünde Hekimhan Girmana ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı. Baştan sona çekişme ve mücadele içinde, seyir zevki üst düzey bir müsabaka olarak geçen karşılama karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Malatya Sanayispor :1 Malatyaspor : 7, Orduzuspor : 0 Arguvan Belediyespor : 1, Kale Gençlerbirliği : 3 Malatyagücü :0, Darende spor : 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1, 1996 Malatya:2 Ataköy:1

Hekimhan Bld:1 Arapgirspor:4,

Ataköyspor: 11966 Malatya Gençlikspor : 2

