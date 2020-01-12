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  4. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi

1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi

MALATYA HABERLERİ  | 12.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Malatya 1.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ilk yarı bugün oynanan maçlarla sona erdi.
A grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Darendespor ile Hekimhan Girmanaspor 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdürdü.
Darendespor kendi saha ve seyircisi önünde Hekimhan Girmana ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı. Baştan sona çekişme ve mücadele içinde, seyir zevki üst düzey bir müsabaka olarak geçen karşılama karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:
Malatya Sanayispor :1 Malatyaspor : 7, Orduzuspor : 0 Arguvan Belediyespor : 1, Kale Gençlerbirliği : 3 Malatyagücü :0, Darende spor : 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1, 1996 Malatya:2 Ataköy:1
Hekimhan Bld:1 Arapgirspor:4,
Ataköyspor: 11966 Malatya Gençlikspor : 2

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