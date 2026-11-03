Futbolcu Jesus de Miguel'in sahanın ortasında kalbi durdu! Herkesin gözü doldu, maç yarıda kaldı

Futbol sahalarında yaşanan kahreden olaylardan biri dün akşam İspanya'da meydana geldi. İkinci ligdeki Tenerife-Andorra maçında yaşanan trajedi tüm dünyayı sarstı.

Uzatma dakikalarının 7'nci dakikasında skor 2-2'yken ev sahibi Tenerife, kendi yarı sahasından uzun bir topla kontra atağa çıktı. Uzun pasa hareketlenen isim forvet oyuncusu Jesus de Miguel oldu.

KALECİDEN ÇOK SERT MÜDAHALE

Hızla koşuya başlayan Miguel, orta saha çizgisini geçtikten kısa süre sonra; havadaki topa müdahale etmek için kalesinden çıkan Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert biçimde çarpıştı.

KALECİ KIRMIZI KART GÖRDÜ, JESUS DE MİGUEL YERDEN KALKAMADI

Pozisyon sonrası kaelci Owono doğrudan kırmızı kart görürken de Miguel yerden kalkamadı. Andorralı bir oyuncu, yerdeki de Miguel'in yanına ilk ulaşan isim oldu. Ona baktıktan sonra hemen telaşla el sallamaya ve kenar çizgisine doğru işaretler yapmaya başladı.

Miguel'in bazı takım arkadaşlarının gözleri dolduğu görüldü.

KALKP KRİZİ GEÇİRDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre de Miguel, hastaneye götürülürken ambulans içinde kalp krizi geçirdi anlaşıldı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Talihsiz futbolcunun bir süre kalbinin durduğu; ağlık görevlileri tarafından hayata döndürüldüğü öğrenildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Hakem Manuel Perez Owono'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından maçı tatil etti.

MİGUEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Miguel'in sağlık durumuyla ilgili Tenerife'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan de Miguel'in hayati tehlikesinin sürdüğü ve durmunun stabil olduğu belirtildi.

Bir açıklama da Andorra'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bugünkü maçta yaşadığı ağır olayın ardından Jesus de Miguel'e tüm desteğimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede iyileşmesini umuyoruz" denildi.

Başta Real Madrid, FC Valencia ve Rayo Vallecano olmak üzere İspanya'nın farklı liglerinden çok sayıda kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.