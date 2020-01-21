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  4. 1. Antalya Anne Çocuk Festivali kapılarını açıyor

1. Antalya Anne Çocuk Festivali kapılarını açıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bu sene 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan “1.

Bu sene 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan “1. Antalya Anne Çocuk Festivali” için geri sayım başladı.
“1. Antalya Anne Çocuk Festivali” bu yıl 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. Birbirinden değerli tıp hekimlerinin ve alanında uzman konuşmacıların yer alacağı festivalde, üç gün boyunca eğitici-öğretici atölye çalışmaları, sahne gösterileri, aile yarışmaları, tiyatro oyunları ve söyleşiler yer alacak. Farklı sektörlerden markaların tanıtım stantlarının yer alacağı etkinlik, üç gün boyunca ziyarete açık olacak. Markaların promosyon ve indirim fırsatlarından yararlanma imkanı bulacak olan ziyaretçiler, festival kapsamında düzenlenecek olan sürpriz etkinliklere de katılma fırsatı bulacak.
Drama Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Masal Atölyesi, Orff Ritim Atölyesi, Bilim Atölyesi, Puzzle Atölyesi, Oyun Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar hem eğlenecek hem de yarı yıl tatilinde eğlenceli zamanlar geçirecek. Dans okullarının sahne gösterilerinin yanı sıra, tiyatro ve çeşitli aile yarışmaları ile ebeveynler, çocuklarıyla birlikte yarışma ve eğlenme fırsatı bulacak.
Festivalde yer alan atölye çalışmaları ve etkinlikler 3 gün boyunca sürekli olarak devam edecek.

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