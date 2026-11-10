Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Trendyol Süper Lig'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle fırtınalı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, tesis içerisindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Göreve gelir gelmez sarı-lacivertli kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinin fitilini ateşleyen genç teknik adam, kulislerde konuşulan bilgilere göre departmanları tek tek elden geçiriyor.

KUYT VE ZEKİ MURAT GÖLE İLE YOLLAR AYRILDI

Geçiş sürecinde takımın başında sahaya çıkan Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun yeni ekibinde yer almadığı netleşirken, teknik kadroda uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı. Kulüp içerisindeki çalışma düzenini tamamen kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirmek isteyen Belözoğlu'nun hamleleri bununla da sınırlı kalmıyor.

SIRADA SAĞLIK EKİBİ VAR

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki operasyonların bir sonraki halkasını sağlık heyeti oluşturuyor. Sakatlık süreçleri ve oyuncu sağlığı departmanında köklü bir revizyona gitmeyi hedefleyen Belözoğlu'nun, mevcut sağlık ekibiyle yolları ayırarak bu alanda yeni bir yapılanma kurmayı planladığı ifade ediliyor. Tesisin farklı departmanlarında da benzer değişikliklerin yapılması beklenirken, yönetim ve teknik heyet bu süreçte tamamen saha içi başarılara odaklanmış durumda.