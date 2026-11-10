MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gürkan Uygun'dan babasına son görev! Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun babası Bahattin Uygun'un ölümüyle yıkıldı. Uygun babasını, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verdi. Cenazede Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz'ı da gözler aradı.

Gürkan Uygun'dan babasına son görev! Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun'un vefatıyla yıkıldı. 86 yaşında, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Gürkan Uygun dan babasına son görev! Kurtlar Vadisi ndeki o isim yalnız bırakmadı 1

Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

Gürkan Uygun dan babasına son görev! Kurtlar Vadisi ndeki o isim yalnız bırakmadı 2

Cenazede Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın yer almadığı da dikkat çekti. Ancak Gürkan Uygun'u başka bir rol arkadaşı olan Kenan Çoban yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nebahat Kübra Akalın tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı!Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı!
Yıllar sonra harekete geçti! "Cerrahpaşalılar” filmi geliyorYıllar sonra harekete geçti! "Cerrahpaşalılar” filmi geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.