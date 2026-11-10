Gürkan Uygun'dan babasına son görev! Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun'un vefatıyla yıkıldı. 86 yaşında, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

Cenazede Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın yer almadığı da dikkat çekti. Ancak Gürkan Uygun'u başka bir rol arkadaşı olan Kenan Çoban yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nebahat Kübra Akalın tarafından yayına alınmıştır