1. Arkeoloji Şurası başkentte başladı

Arkeoloji alanında strateji belirlemeye katkı vermeyi ve ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmayı hedefleyen, arkeoloji dünyası için kısa ve uzun vadeli yol haritası belirleyecek 1. Arkeoloji Şurası başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şuranın açılış programı, Ankara'da bir otelde düzenlendi.

İlgili kuruluşların temsilcileri program öncesi otel dışında oluşturulan Arkeoloji Vadisi'ni gezdi, Şef Orhan Şallıel yönetiminde Gazi Gençlik Oda Orkestrası da konser verdi. Konserin ardından şurayı düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri birer konuşma gerçekleştirdi.

- "Türkiye ve yakın coğrafyamız için çok önemli bir değeri var"

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, "Destek veren 500'e yakın hocamız var. Şimdiden 26 yayın yayımlandı. Bunların her birisinin hem Gaziantep hem Türkiye hem de yakın coğrafyamız için çok önemli bir değeri var." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kültürün milletler için önemini vurguladığı konuşmasında, Türkiye'nin ve Anadolu'nun sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklere değindi.

Birçok ülkenin 150 yıl önce arkeoloji enstitüleri kurduğunu dile getiren Şahin, "Bugün Paris'e 80 milyon gidiyorsa, İtalya'ya 80 milyon gidiyorsa benim Fıratım'a da 80 milyon gelecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin kendi değerlerine ve gücüne inanarak bunu yapmak zorunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin ikinci yüzyılın destanını kültür sanat insanları yetiştirerek yazacağı değerlendirmesinde bulundu.

- "Arkeoloji dernekleri alandaki projelere daha etkin katılmalı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise projenin Türkiye Avrupa Birliği ortaklığında gerçekleştirildiğini, Türk sivil toplumu ile Avrupa sivil toplumu arasında iletişim ve etkileşim açısından projenin önemli olduğunu anlattı.

Avrupa'nın geçmişi ne kadar Anadolu ile ilgiliyse geleceğinin de o kadar Anadolu ve Türkiye'yle ilgili olacağı değerlendirmesinde bulunan Kaymakcı, "Sivil sektör alanında şu ana kadar 18 diyalog programı yürüttük ve aşağı yukarı 120 milyon avroluk kaynak tahsisinde bulunduk. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarımızın, arkeoloji alanında çalışan derneklerimizin Avrupa ülkelerindeki muhataplarıyla iletişim kurmaları ve o alandaki projelere daha etkin bir şekilde katılmaları önemli." diye konuştu.

Kaymakcı, büyükelçilere ve ülke temsilcilerine çağrıda bulunarak, ülkelerindeki enstitülerin Türkiye Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile iletişim kurmalarını istedi.

Konuşmaların ardından açılış oturumlarıyla 1. Arkeoloji Şurası devam etti.

- Uzun vadeli yol haritası belirlenecek

Üç gün farklı oturumlarla devam edecek şurada, Bilim ve Araştırma, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Eğitim, Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültür Politikaları, Kurum ve Yasalar, Kültürel Miras ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan 11 komisyon, hazırladıkları raporları tartışacak.

Strateji belirlemeye katkı vermeyi ve ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmayı hedefleyen şura, tüm sonuçları değerlendirerek arkeoloji dünyası için kısa ve uzun vadeli yol haritası belirleyecek.

Şura sonunda Türk arkeolojisi için bir deklarasyon da oluşturulacak.

