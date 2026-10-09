Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Acı haberi kamuoyuna duyuran gazeteci Burhan Akdağ, geçtiğimiz saatlerde Aysu Mola'nın YouTube programına konuk oldu ve olaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği olayın sabah saat 06.30 civarında meydana geldiği bilgisini aldığını belirten Akdağ, gelişmenin ardından Atilla Taş’a ulaşılmak istendiğini ancak henüz kendisiyle iletişim sağlanamadığını ifade etti. Gazetecinin paylaştığı bilgiler arasında Sezen Taş’ın evliliğine ilişkin iddialar da yer aldı. Genç kadının eşiyle boşanma sürecinde olduğu yönünde duyumlar aldığını aktaran Akdağ, eşinin olaydan bir gün önce Trabzon’a gittiğinin de öne sürüldüğünü söyledi.

''DÜŞÜLEBİLECEK BİR BALKON DEĞİL''

Akdağ, canlı yayında olayın yaşandığı yerle ilgili de çarpıcı bir ayrıntıya değindi. Kendisine verilen bilgiye göre, Sezen Taş’ın düştüğü öne sürülen balkonun kolayca düşülebilecek bir yapıda olmadığı ifade edildi.

Gazeteci ayrıca, genç kadının son dönemde psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreç yaşamış olabileceğine dair bazı iddiaların da gündeme geldiğini aktardı. Ancak Sezen Taş’ın ruhsal durumuna ilişkin bu iddiaları doğrulayan herhangi bir kesin bilgi henüz bulunmuyor.