YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. 1 aydır kayıp olan iki köpeğinin bulunması için seferber oldu

1 aydır kayıp olan iki köpeğinin bulunması için seferber oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 11.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Sakarya’da yaşayan bir kadın, arkadaşına teslim ettiği köpeklerin Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolduğunu iddia ederek, kayıp köpeklerin bulunabilmesi için adeta seferber oldu.Ailesiyle birlikte Sakarya’da yaşayan Ayşe Eymür isimli kadın, yurt dışı seyahati esnasında iki adet köpeğini Korucuk Mahallesi’nde yaşayan arkadaşına teslim etti.

Sakarya’da yaşayan bir kadın, arkadaşına teslim ettiği köpeklerin Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolduğunu iddia ederek, kayıp köpeklerin bulunabilmesi için adeta seferber oldu.
Ailesiyle birlikte Sakarya’da yaşayan Ayşe Eymür isimli kadın, yurt dışı seyahati esnasında iki adet köpeğini Korucuk Mahallesi’nde yaşayan arkadaşına teslim etti. Yurt dışından dönen ve arkadaşından köpekleri geri almaya gelen Eymür, arkadaşının köpeklerin kayıp olduğunu söylemesi üzerine adeta şok yaşadı.
1 aydır aramadıkları yer kalmadığını belirten Eymür, biran önce köpeklerine kavuşabilmeyi istediğini söyleyerek, “Yurt dışına gitmem gerekiyordu ve köpeklerimi bir müddet arkadaşımın çiftlik evine bıraktım. Sakarya’ya geri döndüğünde arkadaşım köpeklerin kaybolduğunu söyledi. 1 aydır aramadığımız yer kalmadı. Pitbull ırkı koyu renkli olan Pablo isimli erkek köpek, kafasında net bir nokta var. Dişi olanın ismi ise İce, kendisi sarı beyaz, pembe kulak, siyah burunlu belirgin özellikleri var. Lütfen görenler bizlere haber versinler, biran önce köpeklerime kavuşmak istiyorum. Sosyal medyadan paylaştık, farklı yerlerden ihbarlar geliyor arama çalışmalarımız sürüyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:18
İkindi
16:06
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

İlim Eczanesi
Yenikent
Şengül Eczanesi
Merkez
Tozlu Eczanesi
Merkez
Türkseven Eczanesi
Merkez
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.