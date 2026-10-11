A Milli Takım'da sürpriz ihtimal! Eski Fenerbahçe hocası gelebilir

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından gözler yeni dönemde göreve getirilecek isme çevrildi. Milli takımın başına kimin geçeceği merak edilirken, yerli ve yabancı teknik direktörlerden oluşan dört isimlik aday listesi gündeme geldi.

YABANCI ADAYLAR ARASINDA DESCHAMPS VE PEREİRA

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için yabancı adaylar arasında Didier Deschamps ve Vitor Pereira'nın isimleri bulunuyor. Uluslararası futbol tecrübesiyle öne çıkan iki teknik adamın, milli takımın başına geçebilecek olası isimler arasında değerlendirildiği belirtiliyor.

Fransa Milli Takımı ile uzun yıllar çalışan Didier Deschamps, uluslararası arenadaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Vitor Pereira ise Fenerbahçe başta olmak üzere, farklı ülkelerde ve liglerde görev yapmış bir teknik direktör olarak adaylar arasında yer alıyor.

YERLİ ADAYLAR ARDA TURAN VE FATİH TEKKE

Yabancı teknik adamların yanı sıra yerli isimler de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için gündemde. Arda Turan ve Fatih Tekke, yeni dönemde milli takımın başına geçebilecek yerli adaylar arasında gösteriliyor.

Teknik direktörlük kariyerlerinde farklı deneyimler edinen iki isim, Türkiye futbolunu yakından tanımaları nedeniyle aday listesinde yer alıyor. Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidilmesi halinde yerli bir teknik adamın tercih edilip edilmeyeceği de merak konusu.

A MİLLİ TAKIM'DA GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takım'da başlayacak yeni dönemin nasıl şekilleneceği futbol kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Didier Deschamps, Vitor Pereira, Arda Turan ve Fatih Tekke'nin isimleri öne çıkarken, teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merakla bekleniyor.

Söz konusu dört isim adaylar arasında gündeme gelse de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmî açıklama, yeni teknik direktörün kim olacağını netleştirecek.