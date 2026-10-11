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Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu iddialara yanıt verdi! "Mahrem konular..."

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ölümü sonrası gözler eski eşi çevrildi. Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu iddialara yanıt verdi! "Mahrem konular..."

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp 34 yaşında hayata veda etti.

Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 11 ay önce boşandıklarını söyleyen Haliloğlu, "Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Sezen Taş ın eski eşi Uğur Haliloğlu iddialara yanıt verdi! "Mahrem konular..." 1

"MAHREM KONULAR" DİYEREK İDDİALARI YALANLADI

Uğur Haliloğlu, "İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir. Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. 'Boşanma aşamasındaydılar' veya 'kavgalıydılar' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir" ifadelerini kullandı.
Sezen Taş ın eski eşi Uğur Haliloğlu iddialara yanıt verdi! "Mahrem konular..." 2

'Çocuklarını kaçırdı' iddialarının da iftira olduğunu söyleyen eski eş; "Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim" dedi.

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Atilla Taş
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