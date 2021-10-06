1. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası ertelendi

Bu yıl dağ koşusu ve trail branşlarında ilk kez birlikte yapılması planlanan Dünya Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'nin şubat ayına ertelendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Tayland'ın Chiang Mai kentinde kasım ayında düzenlenmesi planlanan 1. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası'nın, Kovid-19 salgınının etkisini sürdürmesi dolayısıyla 11-13 Şubat 2022 tarihlerine alındığı belirtildi.
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