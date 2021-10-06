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1. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası ertelendi

06.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası ertelendi

Bu yıl dağ koşusu ve trail branşlarında ilk kez birlikte yapılması planlanan Dünya Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'nin şubat ayına ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Tayland'ın Chiang Mai kentinde kasım ayında düzenlenmesi planlanan 1. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası'nın, Kovid-19 salgınının etkisini sürdürmesi dolayısıyla 11-13 Şubat 2022 tarihlerine alındığı belirtildi.

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