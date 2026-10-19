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Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?"

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Serdar Ali Çelikler, Ümit Özat, Sinan Engin ve Erman Özgür; futbolcuların performansından teknik direktör tercihine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?"
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Derbinin ardından yapılan yorumlarda Mohamed Salah'ın performansı, Beşiktaş'ın savunma hattı ve teknik heyetin maç içindeki hamleleri öne çıktı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN TROSSARD VE MİRETTİ YORUMU

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 1

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'ın derbi performansını değerlendirirken Trossard, Miretti ve İlhan Fakılı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çelikler, Trossard'ın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “Trossard'a da deyin ki: ‘Bir tane daha maç al, tek Kadıköy'le olmaz bu iş. Bir çiçekle bahar olmaz’” dedi.

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 2

Miretti'nin performansını da eleştiren Çelikler, “Miretti'den vazgeçin, bundan bir şey olmaz. İlhan Fakılı'dan da çok bir şey beklemeyin” ifadelerini kullandı.

“SALAH 9 GOL, 4 ASİST”

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 3

Mohamed Salah'ın performansına da değinen Serdar Ali Çelikler, yıldız futbolcunun istatistiklerini Sané ile karşılaştırdı.

Çelikler, “Salah 9 gol, 4 asist. Sane 0 gol, 0 asist. Biz bazı futbolcuları çok beğeniyoruz, ‘Greenwood şöyle, Greenwood böyle’ diyoruz. Peki, Salah'a ne diyeceğiz? Büyük oyuncu abi” sözleriyle Salah'ın performansına dikkat çekti.

ÜMİT ÖZAT'TAN TEKNİK HEYETE ELEŞTİRİ

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 4

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Beşiktaş'ın maç sırasında ikinci santrfora dönmemesini eleştirdi. Teknik heyetin daha erken hamle yapması gerektiğini savunan Özat, şu ifadeleri kullandı:

“İkinci santrfora neden dönmüyorsun, neden korkuyorsun abi? 60'ta olmadı, 65'te olmadı. At ikinci santrforu, oyna! Daha neyi bekliyorsun?”

Beşiktaş'ın stoper ikilisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özat, “Beşiktaş'ın bu stoper tandemiyle ligde çok büyük şansı yok, size söyleyeyim. Bak, ilk iki büyük başarıdır” dedi.

SİNAN ENGİN'DEN ONANA'YA ÖVGÜ

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 5

Sinan Engin ise Beşiktaş'ın kalecisi Onana'nın performansını övdü. Onana'yı Türkiye'nin en formda kalecisi olarak gördüğünü belirten Engin, “Onana, bence tartışmasız Türkiye'nin en formda kalecisi. Uğurcan'ı bile unutturdu” ifadelerini kullandı.

ERMAN ÖZGÜR: “AVRUPA DÖNÜŞLERİ FOBİYE DÖNÜŞTÜ”

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz! Bu sefer ne bahane olacak?" 6

Erman Özgür, Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından ligde yaşadığı performans sorunlarına dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımın Avrupa dönüşlerinde sürekli bir gerekçeye sığındığını savunan Özgür, “Avrupa dönüşleri Beşiktaş için bir fobiye dönüşmüş durumda. Hep bir bahane var. Bu sefer ne bahane edilecek?” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

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