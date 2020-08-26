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1. Eğirdir Futbol Zafer Kupası heyecanı başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 26.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

Isparta Valiliği ile Eğirdir Kaymakamlığının desteğiyle, Eğirdir Belediyesinin organize ettiği ’1.

Isparta Valiliği ile Eğirdir Kaymakamlığının desteğiyle, Eğirdir Belediyesinin organize ettiği ’1. Eğirdir Futbol Zafer Kupası’ turnuvası bugün 8 takımın katılımıyla başladı. ’U’ liglerinde düzenlenen karşılaşmalar nefesleri kesti. Turnuvaya yaklaşık 250 sporcu ter döküyor.
İlk karşılaşma ev sahibi Eğirdir Belediyespor ve Antalyaspor arasında gerçekleşen turnuva, 28 Ağustos’ta son bulacak.
Turnuva etkinliğinin açılışı Eğirdir Stadyumunda gerçekleşti. Turnuvaya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ak Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, ABT Sportif Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gök, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz yanı sıra Süper Lig takımlarının oyuncu izleme ekibi (Scout), Milli Takımlar Oyuncu İzleme ekibi, UEFA Pro, UEFA A statüsündeki hocalar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Turnuvada Antalyaspor, Ankaragücü, Denizlispor, Serik Belediyespor, Isparta Iyaşspor, Antalya 07 Spor Kulübü, Gelendost Belediyespor ve ev sahibi Eğirdir Belediyespor olmak üzere 8 takım mücadele edecek. 16-17 yaş grubu takımların hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendireceği turnuvada, yeni yetenekler de ortaya çıkması bekleniyor.Protokol konuşmalarının ardından, emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.
İlk karşılaşma ev sahibi Eğirdir Belediyespor ve Antalyaspor arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Ak Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz birlikte başlattı. Bütün maçların 60 dakika oynanacağı bildirildi.

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