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Sana Değer ile ekrana döndü! Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı Sana Değer programıyla yeni sezona başladı. Songül Karlı'nın tanıtımdaki görüntüsü ise ağızları açık bıraktı.

Sana Değer ile ekrana döndü! Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Son dönemde geçirdiği değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı yine adından söz ettirdi. Sık sık değişimiyle ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Karlı yeni sezonda Sana Değer programıyla ekranda olacak.

Sana Değer'in tanıtım videosunda dikkat çeken Karlı'yı görenler tanıyamadı. Paylaşımın altına "Bu kim", "Songül'e ne oldu", "Kendinize yazık ettiniz" yorumları geldi.

Sana Değer ile ekrana döndü! Songül Karlı nın son halini görenler inanamadı 1

Daha önce “Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle gündem olan Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Sana Değer ile ekrana döndü! Songül Karlı nın son halini görenler inanamadı 2

Yüzündeki değişimlerle dikkat çeken ünlünün botoks, dudak ve elmacık dolgusu ile nazolabial dolgu gibi estetik uygulamalardan yararlandığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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