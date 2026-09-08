Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmişti. Spor kamuoyunun yakından takip ettiği bu kritik zirvenin yankıları sürerken, masadaki en önemli gündem maddesinin Chobani Stadyumu'nun yenilenme projesi olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN YETKİLİ KURUMLARA TALİMAT

Gazeteci İbrahim Seten’in aktardığı bilgilere göre; Başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'deki stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat destek talep etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe olumlu yaklaştığı ve stadyumun yenilenmesi için gereken bürokratik izinlerin alınması konusunda yetkili kurumlara talimat vereceğini ilettiği belirtildi.

KAPASİTE 65 BİNE YÜKSELECEK

Fenerbahçe yönetiminin üzerinde çalıştığı dev proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Planlamaya göre; Chobani Stadyumu'nun mevcut çatısı özel vinçler yardımıyla tamamen havaya kaldırılacak. Ardından stat kolonları güçlendirilerek yukarı doğru uzatılacak ve böylece yeni tribün katları ile ilave localar inşa edilecek. Bu zorlu mühendislik operasyonunun tamamlanmasıyla birlikte stadyumun seyirci kapasitesi yaklaşık yüzde 30 oranında artarak tam 65 bin seviyesine ulaşacak.

KASAYA YILLIK 49 MİLYON EURO GİRECEK

Son dönemde yönetim seviyesinde de sıkça tartışılan loca ve stadyum gelirleri konusu, bu projeyle birlikte çözüme kavuşacak. Sportif başarının yanı sıra kulübün mali bağımsızlığını da güçlendirmeyi hedefleyen Aziz Yıldırım yönetimi, kapasite artışıyla devasa bir ekonomik sıçrama bekliyor. Kapasitesi artırılan tribünlerin ve yüksek getirili yeni locaların kullanıma açılmasıyla birlikte, sarı-lacivertli kulübün stat gelirlerinde yıllık 49 milyon Euro'luk net bir artış yaşanması öngörülüyor.