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Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yenilenmesi için destek talep ettiği ve olumlu yanıt aldığı iddia edildi. Dev projeyle birlikte stadın kapasitesinin 65 bine yükseltilmesi ve kulübe yıllık 49 milyon Euro ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı
Emre Şen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmişti. Spor kamuoyunun yakından takip ettiği bu kritik zirvenin yankıları sürerken, masadaki en önemli gündem maddesinin Chobani Stadyumu'nun yenilenme projesi olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN YETKİLİ KURUMLARA TALİMAT

Kadıköy de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan dan stat onayı aldı 1

Gazeteci İbrahim Seten’in aktardığı bilgilere göre; Başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'deki stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat destek talep etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe olumlu yaklaştığı ve stadyumun yenilenmesi için gereken bürokratik izinlerin alınması konusunda yetkili kurumlara talimat vereceğini ilettiği belirtildi.

KAPASİTE 65 BİNE YÜKSELECEK

Kadıköy de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan dan stat onayı aldı 2

Fenerbahçe yönetiminin üzerinde çalıştığı dev proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Planlamaya göre; Chobani Stadyumu'nun mevcut çatısı özel vinçler yardımıyla tamamen havaya kaldırılacak. Ardından stat kolonları güçlendirilerek yukarı doğru uzatılacak ve böylece yeni tribün katları ile ilave localar inşa edilecek. Bu zorlu mühendislik operasyonunun tamamlanmasıyla birlikte stadyumun seyirci kapasitesi yaklaşık yüzde 30 oranında artarak tam 65 bin seviyesine ulaşacak.

KASAYA YILLIK 49 MİLYON EURO GİRECEK

Kadıköy de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan dan stat onayı aldı 3

Son dönemde yönetim seviyesinde de sıkça tartışılan loca ve stadyum gelirleri konusu, bu projeyle birlikte çözüme kavuşacak. Sportif başarının yanı sıra kulübün mali bağımsızlığını da güçlendirmeyi hedefleyen Aziz Yıldırım yönetimi, kapasite artışıyla devasa bir ekonomik sıçrama bekliyor. Kapasitesi artırılan tribünlerin ve yüksek getirili yeni locaların kullanıma açılmasıyla birlikte, sarı-lacivertli kulübün stat gelirlerinde yıllık 49 milyon Euro'luk net bir artış yaşanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan stadyum fenerbahçe Chobani
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