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1 haftada 381 park ve yeşil alan dezenfekte edildi

BURSA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:15 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında son 1 hafta içerisinde 213 park ve 168 yeşil alanın dezenfeksiyonu yapıldı.
Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında, son 1 haftada 213 park ve 168 yeşil alan olmak üzere toplam 381 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Parklardaki oyun grupları, yeşil alanlar, çardaklar ve banklar, özel ekip tarafından dezenfekte edilerek temizleniyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirmek isteyeceklerdir. Bu noktaları korona virüse karşı detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede asla rehavete kapılmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Hükumetimizin ve biz yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ile bu mücadelede güzel sonuçlar aldık. Vaka ve ölüm sayılarında her gün düşüş yaşanıyor. Virüsten tamamen kurtulup, eski günlerimize en kısa sürede dönebilmemiz için lütfen dikkatli olalım” dedi.

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