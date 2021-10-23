Adana'da, 1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı.

Yumurtalık ilçesinde başlayan ve 2 sporcunun katıldığı maraton, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona erecek.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratonun 36 kilometre ile Türkiye'de yüzülen en uzun mesafe olacağını söyledi.

Maratonun İskenderun'un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Vanlı, şunları kaydetti:

"Ülkemize çok ciddi uluslararası ve prestijli bir parkur kazandırmış olacağız. Ülkemizi dünya açık deniz yüzme liginde ön sıralara taşımış olacağız. Bu tarz mesafeler iddialıdır. Yarış biraz geç ilan edildi. Önümüzdeki senelerde katılım daha fazla olacaktır. Bu sene iki sporcumuz yüzecek, Ümit Kemal Cengiz ve Emre Seven. Her ikisi de uzun mesafe parkurlarda kendilerini ispatlamış sporcularımız. Kulaçlarına kuvvet."

