Kocaelispor deplasmanında bırakılan iki puan, Fenerbahçe'de şampiyonluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Galatasaray ile puan farkının 11'e yükselmesi, spor yorumcularının da sert tepkilerine neden oldu.

FENERBAHÇE'DE PUAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 61. dakikasında Milan Skriniar ile öne geçen sarı-lacivertliler, 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltı golüne engel olamadı. 76. dakikada Matej Maglica'nın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Mason Greenwood'un golüyle beraberliği kurtardı.

Ancak son dakikada gelen gol, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki kaybını telafi etmeye yetmedi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükselen sarı-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir eşikte kaldı.

FENERBAHÇE SON YILLARIN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR

İHA

Fenerbahçe'nin bu sezonki puan kayıpları da dikkat çekici boyuta ulaştı. Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, toplam 16 puan kaybetti.

Bu istatistikle Fenerbahçe, 2021/22 sezonundan bu yana ligin 12. haftaları itibarıyla en fazla puan bıraktığı dönemi yaşıyor. Kocaelispor karşısında alınan beraberlik de takımın şampiyonluk yarışındaki konumuna ilişkin tartışmaları artırdı.

EMRE BOL SİNİRDEN TÜRKÜ SÖYLEDİ: "ALIN NE YAPIYORSANIZ YAPIN"

Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısında puan kaybetmesinin ardından spor yorumcusu Emre Bol, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışındaki durumuna sert sözlerle tepki gösterdi. Takımın sezonun henüz kasım ayında havlu atma noktasına geldiğini savunan Bol, Beşiktaş'ın önceki sezonlarda yaşadığı düşüşü örnek gösterdi.

Emre Bol, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kasım'da havluyu attın güzel kardeşim. Havluyu böyle atılır işte, böyle atılıyor. Sonra bir bakıyorsun 40 puan olmuş fark. Böyle başlıyor, havlu atılımı böyle başlıyor. Ufak ufak mendil atmayla başlıyorsun abi. En sonunda bornozu atıyorsun. Beşiktaş zaten mesela ekim ayında error vermeye başlıyordu, mendil atıyordu ufak ufak. Hoca değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Yönetim falan derken kasım ayında havluyu atıyor, ligin sonunda da bornoz atıyor abi, 40 puan fark oluyor."

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında kalması gerektiğini vurgulayan Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu sene de böyle bir şey olması muhtemel Fenerbahçe adına. Bu sene Fenerbahçe yarışacak kardeşim. Alın, ne yapıyorsanız yapın."

Sözlerinin devamında yaşadığı öfkeyi gizleyemeyen yorumcu, "Yemin ederim kafayı yiyeceğim artık ya, vallahi saçımı başımı yolacağım ya. Hakikaten saçımı başımı yolacağım ya!" ifadelerini kullandı.

Bol, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bu arada gitti şampiyonluk gitti. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Yolun sonu göründü artık. Oğlum bu takımdan bir şey olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "9 PUAN DA HAVLUDUR"

Fenerbahçe'nin puan kaybını değerlendiren bir diğer yorumcu Serdar Ali Çelikler de şampiyonluk yarışının giderek zorlaştığını savundu. Puan farkının kapanmasının güçleştiğini belirten Çelikler, havlu atma tartışmasına farklı bir noktadan yaklaştı.

Çelikler, "Havlu atılmıştı zaten. 9 puan da havludur. Ben hep 6'dır diyorum ya limit. 6 puan limit. 6 puanı geçersen artık toparlaman da zor" sözleriyle mevcut tabloya dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun gelişiyle takımın toparlanacağına inanan taraftarların da artık şampiyonluk ihtimalini sorgulamaya başlayabileceğini ifade eden Çelikler, "Artık herhalde en iflah olmaz iyimserler de 'Emre geldi, artık toparlarız, şampiyon oluruz' gibi düşünenler de herhalde bu sene artık şampiyonluğun zor olduğunu düşünüyorlardır" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNE VE SAVUNMA HATALARINA ELEŞTİRİ

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de teknik ekip yapılanmasına ve sahada yapılan hatalara da değindi. Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinin kalabalıklığına gönderme yapan yorumcu, "37 tane analisti, 83 tane yardımcısı, 177 tane özel dizaynı vardı o Emre Hoca'nın" ifadelerini kullandı.

Çelikler, Kocaelispor karşılaşmasında yenilen gollerden birine ilişkin savunma hatasını da eleştirdi. Özellikle baraj altından gelen gole dikkat çeken yorumcu, "Yıl 2026 yılında baraj altından gol yemek mi kaldı abi yani? Onu da tartışması lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında son dakikada bulduğu golle mağlubiyetten kurtulsa da zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Galatasaray ile arasındaki 11 puanlık fark ve 12 haftada kaybedilen 16 puan, sarı-lacivertliler üzerindeki şampiyonluk baskısını daha da artırdı.

ÜMİT ÖZAT: "KOCAELİSPOR AZ TAKIM DEĞİL"

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'na yönelik eleştirilere karşı çıktı. Sarı-lacivertli takımın mevcut kadro ve kulübe yapısının Emre Belözoğlu tarafından oluşturulmadığını vurgulayan Özat, “Bu kulübeyle maç kazanamazsın. E bu kulübeyi Emre Hoca kurmadı, İsmail Kartal kurdu yani. Emre Hoca mı kurdu bu kulübeyi? Bu takımı Emre Hoca mı kurdu? Burada Emre Hoca'nın dokunuşlarını devre arasında göreceğiz” dedi. Kocaelispor'un her takımdan puan alabilecek kapasitede olduğunu belirten Özat, “Kocaelispor az takım değil. Ya bugün o beş eksiğine Galatasaray Kocaelispor'u yenemezdi” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun kısa sürede takımı tamamen değiştirmesinin beklenemeyeceğini de dile getiren Özat, “Buradan şunu çıkarmayalım: 'Ya işte ne oldu, hani Emre Hoca geldi, ne oldu?' Değil kardeşim, bir adamdan üç haftada yüzde 100 değiştirmesini bekleyemezsin” sözleriyle genç teknik direktöre zaman tanınması gerektiğini savundu.