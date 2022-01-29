Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen 1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali başladı.

Vali Avni Çakır, Gölcük ve Fındıklı yaylalarının birleştiği yerde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, muhteşem manzaraların kar ve tabiat dostlarına aktarılması açısından etkinliğin çok önemli olduğunu söyledi.

İlin kanyonları ve yaylalarıyla dikkati çektiğini belirten Çakır, "Kastamonu, ormanları, eşsiz dağları, inanç turizmi ile parlayan bir yıldız. Yani Kastamonu dört mevsim güzel. Bana göre Türkiye'de yayla denilince Ayder ile ilk akla gelen yaylalardan biri burası." dedi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da bu tür festivallerin genellikle Doğu Karadeniz'de yapıldığını dile getirerek, "Batı Karadeniz'de de böyle bir festival yapma gereksinimi duyduk. Turizm fakültemiz çok büyük destek verdi. Valimiz ve devletin imkanlarını yanımızda görünce daha da heyecanlandık. İnşallah ikincisini ve üçüncüsünü de yaparak festivalimizi sürdüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Festivale kampçılar, karavancılar ve off-road ekiplerinin katıldığını anlatan Sarıkaya, odun kesme, ip çekme, kardan adam yapma gibi yayla kültürünü yaşatan oyunlar oynanacağını ifade etti.

Sarıkaya, etkinlik boyunca bölgeye has "göce çorbası"nı da ziyaretçilere ikram edeceklerini kaydetti.

Devrek Doğa Yürüyüşü Grubu Başkanı Faik Bekir ise Zonguldak'tan festival için geldiklerini ve kardan madenci heykeli yaptıklarını aktardı.

Başkan Sarıkaya, Vali Çakır'a desteklerinden dolayı plaket sundu.

Törene, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Araç Kaymakamı Osman Sak, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen de katıldı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

