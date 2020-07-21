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1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), iş birliğince düzenlenen 1.

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), iş birliğince düzenlenen 1. Kemer Sanat Çalıştayı ve Yaz Sanat Kampı Kemer’de başladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun destekleriyle Çamyuva mahallesindeki belediyeye ait günübirlik alanda düzenlenen çalıştayda, her hafta farklı akademisyen ve öğrenci grubuyla farklı sanat dallarından oluşan çalışmalar yapılacak. Saat 18.00’dan sonra halka da açılacak olan çalıştaya katılanlar, birbirinden değerli sanatsal çalışmalarını sergileyecek.
Pandemi sürecinde birçok sektörün duraklamasıyla birlikte sanat alanındaki çalışmalarında duraklamasına dikkat çekilen çalıştay, 3 aylık pandemi sürecinde yapılamayan sanatsal faaliyetleri canlandırmak amacıyla düzenleniyor. Çalıştayın açılışına, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ve davetliler de katıldı.
Çalıştay Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, yaptığı açıklamasında, pandemi döneminde birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da durgunluk yaşandığını söyledi.
Eroğlu, sanat alanındaki durgunluğu canlandırmak amacıyla ‘mesafeni koru maskeni tak sanatsal malzemelerini al gel’ sloganıyla çalıştay düzenlemek istediklerini ifade ederek, “Çalıştay Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğretim görevlileri ve öğrencileri burada misafir ediyoruz. Çalıştay alanında sosyal mesafeyi koruyarak çadırlar kurduk. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu gerekli bütün desteği sağladı. Sosyal ve kültürel aktiviteler de olacak. İnsanların burada 3 aylık pandemi sürecinde yapamadıkları sanatsal faaliyetleri yapmalarını sağlamak istedik” diye konuştu.
Çalıştay Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

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