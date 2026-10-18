Arda Güler'den jeneriklik gol! Sevilla'ya sol taraftan sağ doksana astı

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Sevilla arasındaki karşılaşmada Arda Güler, kalitesini bir kez daha gösterdi. Yann Diomande'nin sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM FÜZE

Real Madrid'in Sevilla karşısında oynadığı maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Yann Diomande'nin sol kanattan getirdiği topu ceza sahası yayında önünde bulan Arda, sol ayağıyla çok sert vurdu. Kalecinin müdahale edemediği top ağlarla buluşurken milli yıldız, attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

SOL TARAFTAN SAĞ KÖŞEYE...

Arda Güler, sol taraftan yaptığı müthiş vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi. Milli futbolcu, kalecinin uzanamadığı noktaya adeta füze göndererek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"PRADO MÜZESİ’NDE SERGİLENMEYİ HAK EDEN BİR SOL AYAK!"

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı: “Prado Müzesi’nde sergilenmeyi hak eden bir sol ayak!”