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Arda Güler'den jeneriklik gol! Sevilla'ya sol taraftan sağ doksana astı

Real Madrid'in Sevilla ile karşı karşıya geldiği mücadelede Arda Güler, ceza sahası dışından attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi.

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sevilla'ya sol taraftan sağ doksana astı
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da Real Madrid ile Sevilla arasındaki karşılaşmada Arda Güler, kalitesini bir kez daha gösterdi. Yann Diomande'nin sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM FÜZE

Arda Güler den jeneriklik gol! Sevilla ya sol taraftan sağ doksana astı 1

Real Madrid'in Sevilla karşısında oynadığı maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler den jeneriklik gol! Sevilla ya sol taraftan sağ doksana astı 2

Yann Diomande'nin sol kanattan getirdiği topu ceza sahası yayında önünde bulan Arda, sol ayağıyla çok sert vurdu. Kalecinin müdahale edemediği top ağlarla buluşurken milli yıldız, attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

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SOL TARAFTAN SAĞ KÖŞEYE...

Arda Güler den jeneriklik gol! Sevilla ya sol taraftan sağ doksana astı 3

Arda Güler, sol taraftan yaptığı müthiş vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi. Milli futbolcu, kalecinin uzanamadığı noktaya adeta füze göndererek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"PRADO MÜZESİ’NDE SERGİLENMEYİ HAK EDEN BİR SOL AYAK!"

Arda Güler den jeneriklik gol! Sevilla ya sol taraftan sağ doksana astı 2

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı: “Prado Müzesi’nde sergilenmeyi hak eden bir sol ayak!”

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid sevilla
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