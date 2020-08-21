YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. 1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı

1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 1 kişiyi darp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında arasından tartışma çıktı.

Eskişehir’de 1 kişiyi darp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle 5 şüpheli 1 kişiyi kafasından ve kolundan darp ederek, bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheliler Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:51
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Deva Eczanesi
Tepebasi
Güneş Eczanesi
Odunpazari
Hakan Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.