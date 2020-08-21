1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de 1 kişiyi darp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle 5 şüpheli 1 kişiyi kafasından ve kolundan darp ederek, bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheliler Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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