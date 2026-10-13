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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Galatasaray’ın Barcelona karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların maçta yakalayabileceği fırsatlara işaret eden deneyimli yorumcu, iki takım arasındaki dengeleri değiştirebilecek isimleri de açıkladı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!
Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler kritik mücadeleye çevrildi. TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin rakibi karşısındaki şansını ele alırken maçın kaderini etkileyebilecek detaylara dikkat çekti. Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın hücumda önemli fırsatlar yakalayabileceğini belirterek Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'nın rolüne vurgu yaptı.

"GALATASARAY HAZIR"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin! 1

Galatasaray'ın milli ara sonrasında karşılaşmaya daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağını düşünen Rıdvan Dilmen, takımın fiziksel durumunu değerlendirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular arasında yoğun maç trafiğinden etkilenen isimlerin bulunduğunu belirten yorumcu, özellikle Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın temposuna dikkat çekti.

Dilmen, buna karşın Galatasaray'ın genel anlamda Barcelona karşılaşmasına hazır bir görüntü sergilediğini ifade etti.

"FORMLARI ÇOK YÜKSEK"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin! 2

İspanyol temsilcisinin son dönemdeki performansından övgüyle söz eden Dilmen, Barcelona'nın önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen yüksek bir oyun seviyesini koruduğunu belirtti. Tecrübeli yorumcu, rakibin son karşılaşmalardaki tercihlerini ve RAMS Park'ın zeminindeki iyileşmeyi de değerlendirmesine dahil etti.

Dilmen, Barcelona'nın mevcut durumunu şu sözlerle anlattı:

"Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi."

"GALATASARAY 2-3 NET FIRSAT BULUR"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin! 3

Karşılaşmanın hücum yönüne dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Barcelona karşısında skor üretmeye yaklaşacağı pozisyonlar bulabileceğini söyledi. Sarı-kırmızılıların rakibin oyununa karşı nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinin önem taşıdığını belirten yorumcu, topa sahip olma mücadelesinin de belirleyici olacağını ifade etti.

Dilmen, Galatasaray'ın gol fırsatlarına ilişkin beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın."

"BARIŞ ALPER 11'DE OLMALI"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin! 4

Galatasaray'ın hücum planında hangi oyuncuların öne çıkabileceğine de değinen Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın süratini önemli bir avantaj olarak değerlendirdi. Milli futbolcunun topsuz alanda savunma arkasına yapacağı koşularla Barcelona savunmasını zorlayabileceğini belirten deneyimli yorumcu, Barış Alper'in ilk 11'de yer almasını istediğini ortaya koydu.

Dilmen'in dikkat çektiği bir diğer isim ise Gabriel Sara oldu. Brezilyalı futbolcunun uzun paslarının, Galatasaray'ın savunmadan hücuma hızlı geçişlerinde etkili olabileceğini belirten yorumcu, bu özelliğin Barcelona karşısında sarı-kırmızılılara önemli katkı sağlayabileceğine işaret etti.

SKOR TAHMİNİ

Rıdvan Dilmen den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin! 5

Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşmaya ilişkin tahminini de paylaşan Rıdvan Dilmen, iki takımdan birini kesin favori olarak göstermedi. Deneyimli yorumcu, mücadelenin sonucunun önceden kolayca kestirilemeyeceğini belirterek karşılaşmayı üç ihtimalli bir maç olarak nitelendirdi.

Galatasaray'ın taraftar desteğiyle sahada güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini düşünen Dilmen, Barcelona'nın yüksek form düzeyinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sarı-kırmızılıların yakalayabileceği fırsatlar, hücumdaki oyuncu tercihleri ve İspanyol ekibinin oyun gücü, kritik mücadelede sonucu belirleyebilecek başlıca unsurlar arasında gösterildi.

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Rıdvan Dilmen son dakika barcelona galatasaray şampiyonlar ligi
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