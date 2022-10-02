"1. Kocaeli Kısa Film Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Kültür ve Sanat Derneğinin bu yıl ilk kez düzenlediği "Kocaeli Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Kocaeli Kaya'nın katkı sunduğu festivalin açılış töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festival Direktörü Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Azer Şelte, sanatçıların en zor şartlarda dahi başarılı işlere imza attığını belirterek "Bu festivalin amacı da tam olarak bunu göstermektir. 1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nin her şeyden önce sanata gönül vermiş her kesimden insana umut olmasını temenni ediyorum." dedi.

Festival jürisi adına konuşan Nedim Saban, "Kısa filmlerde derdini kısa ve öz anlatabilmek müthiş heyecanlandırdı beni. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkürler ediyorum. Ulusal düzeyde katılım beklerken uluslararası alanda da katılım oldu. Bu çok güzel ve insanların filme ilgisini gösteriyor. Sanatçılar bize ışık tutuyor, görmediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Törende plaket takdim edilen finalist filmlerden "Babamın Öldüğü Gün"ün yönetmeni Emre Sefer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok şanslıydım, filmi çekerken çok usta isimlerle çalıştım." ifadesini kullandı.

- Ümit Efekan ve Nevra Serezli "Yaşam Boyu Onur" ödülü aldı

Festival kapsamında yönetmen Ümit Efekan ile "Yaşam Boyu Onur" ödülü alan oyuncu Nevra Serezli, ödül için teşekkür ederek "Bana değer verdiniz, onurlandırdınız. İnşallah ileride de Kocaeli Tiyatro Festivali yaparız." dedi.

"İzmit En İyi Amatör Sokak Fotoğrafı" ödülünü İbrahim Kaya'nın aldığı festivalde, "Umut Veren Genç Oyuncu" ödülü "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmiyle Rahman Beşel, "Komedi Dalında En İyi Oyuncu" ödülü oyuncu Çağlar Çorumlu, "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Serdar Orçin, "Sinema Arşivciliği Emek ve Katkı Ödülü" Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve "Erdal Tosun Sinema Emek Ödülü" ise Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Zuhal Gencer'in oldu.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in yanı sıra sinema ve tiyatro sanatçıları ile sinemaseverler katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde 5 Ekim'e kadar devam edecek festivalin "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri, 3 Ekim'de Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak törende sahiplerini bulacak.

