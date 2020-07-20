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1 köy ve 2 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı

BARTIN HABERLERİ  | 20.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde nişan töreni sonrası ortaya çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle bir köy ve Kumluca Beldesindeki iki binada uygulanan karantina sonlandırıldı.Bartın’ın Ulus İlçesine bağlı Kumluca Beldesinde gerçekleşen nişan töreni sonrası koronavirüs vakaları görülmesi üzerine Ulus İlçesine bağlı 500 nüfuslu Kirsinler Köyü ile Kumluca belde merkezinde yer alan Yeni Mahalle Yeni Afet Konutlarındaki iki bina 6 Temmuz 2020 tarihinde karantina altına alındı.

1 köy ve 2 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı

Bartın’ın Ulus ilçesinde nişan töreni sonrası ortaya çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle bir köy ve Kumluca Beldesindeki iki binada uygulanan karantina sonlandırıldı.
Bartın’ın Ulus İlçesine bağlı Kumluca Beldesinde gerçekleşen nişan töreni sonrası koronavirüs vakaları görülmesi üzerine Ulus İlçesine bağlı 500 nüfuslu Kirsinler Köyü ile Kumluca belde merkezinde yer alan Yeni Mahalle Yeni Afet Konutlarındaki iki bina 6 Temmuz 2020 tarihinde karantina altına alındı. Geride kalan 14 günlük süreçte vaka sayalarının önemli ölçüde azalması ve buna bağlı olarak bulaş riski ve yeni vaka durumunun kontrol altına alınmış olması göz önünde bulundurularak karantina kararının kaldırılmasına karar verildi. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar sonrası köy ve evlere giriş normale döndürüldü.

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