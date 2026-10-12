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Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Cem Öğretir sunacak

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sunan Oktay Kaynarca Hamal dizisiyle ekrana dönme hazırlığı yapıyordu. Yeni sezonda programı bırakan Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir geldi.

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Cem Öğretir sunacak

Türkiye’nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni dönemde şaşırtan kararlar aldı. Yarışmada hem büyük ödül hem de sunucu değişikliği yapıldı.

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?”de yeni dönem başlıyor. Yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yeni tutar, “Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü” olarak duyuruldu.

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster e veda etti! Cem Öğretir sunacak 1

Soru sayısı ise 13’den 15’e yükseltildi. 7. soruda 50.000 TL olan baraj 5. soruda 20.000 TL olarak güncellendi.

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster e veda etti! Cem Öğretir sunacak 2

Ayrıca yarışmanın sunucusu da değişti. Oktay Kaynarca Hamal dizisiyle ekrana dönme hazırlığı yaparken sunuculuğu bıraktı. Kaynarca yerine Cem Öğretir programı yönetecek. Öğretir, sunuculuk koltuğunu Oktay Kaynarca’dan devralacak.

Yarışmayı daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu isimler yönetmişti. Sosyal medyada Cem Öğretir kararına seyirciden yorumlar da gecikmedi. X'te "Şaşırdım oyuncu beklerdim", "A ilginç bir karar neden oyuncu değil?", "Haber spikeri tercihi reyting düşürür", "Bence bu sunucu olmaz" yorumları yapıldı.

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