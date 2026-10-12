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Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazanırken, tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk’un tercihi ve oyuncunun sınırlı forma süresi ayrılık ihtimalini güçlendirirken, yıllık kazancı da gündeme geldi.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı
Cevdet Berker İşleyen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da ara transfer dönemi için hazırlıklar hız kazanırken, kadro yapılanmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un gelecek planlarında yer almadığı tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.

İLK YOLCU: İLKAY GÜNDOĞAN

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı 1

Galatasaray’da ocak ayında takımdan ayrılması beklenen ilk ismin İlkay Gündoğan olduğu öne sürüldü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 11 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusuyla devre arasında vedalaşılması planlanıyor.

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan İlkay’ın yeterince forma şansı bulamaması, ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

"NİYE HAZIR OLAYIM?"

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı 2

Teknik direktör Okan Buruk’un Kasımpaşa karşılaşmasında yaptığı oyuncu değişikliği de gündeme geldi. Buruk’un Renato Nhaga’yı oyuna alması, İlkay Gündoğan’ın geleceğiyle ilgili bir mesaj olarak yorumlandı.

Tecrübeli futbolcu ise karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen Barcelona maçı sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İlkay, "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" cevabını vermişti.

YILLIK 4,5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı 3

Galatasaray’dan yıllık 4 milyon 500 bin euro kazanan İlkay Gündoğan’ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun takımdaki durumu ve devre arası transfer planlaması doğrultusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İlkay’ın eşi Sara Gündoğan da daha önce oyuncunun forma şansı bulamamasına tepki göstermişti. Sara Gündoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti.

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