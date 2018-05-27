1. Lig'e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu!

SAKARYASPOR 1 - 2 AFJET AFYONSPOR
STAT: Mersin
HAKEMLER: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
SAKARYASPOR: Ercüment Kafkaslı, Serdar Ümit Deniz (Yunus Emre Yalçın dk. 75), Ramazan Çevik (Cem Ekinci dk. 78), Beykan Şimşek (Tevfik Köse dk. 81), Ferhat Yazgan, Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç (Emre Pehlivan dk. 90 ), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu (Abdulkadir Kuzey dk. 85), Erdi Zengin (Timuçin Aşcıgil dk. 65)
GOLLER: Mahir Sağlık (dk.14) (Sakaryaspor), Türker Toptaş (dk. 31), Timuçin Aşcıgil (dk. 71) (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Karahan Yasir Subaşı, Mahir Sağlam, Cenk Kaplan (Sakaryaspor), Erdi Zengin, Yasin Yener (Afjet Ayfonspor)
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