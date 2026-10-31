SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı puan kayıpları ve takımın sahadaki görüntüsü futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Teknik direktörlük konusunda kendisine güvendiğini belirten Bülent Uygun, hem futbolculara hem de teknik ekibe yönelik eleştirilerde bulunurken sarı-lacivertli kulübe hazır olduğu mesajını verdi.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından tartışmalar sürerken teknik direktör Bülent Uygun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli takımın performansını sert sözlerle eleştiren Uygun, teknik direktörlük görevi için de iddiasını ortaya koydu.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİRİM"

Fenerbahçe ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız" 1

Fenerbahçe'nin bir gün kendisini göreve çağırması halinde bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirten Bülent Uygun, şampiyonluk iddiasını dile getirdi.

Tivibu Spor'a konuşan Uygun, "Fenerbahçe şampiyonluğa karar verdiğinde, o zaman gelir şampiyon yaparız. Fenerbahçe birini göreve davet eder, o da en iyisidir. Bir gün Allah bana nasip edecekse Fenerbahçe'yi, şampiyon yapacaksam oraya gelmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"KUYT'IN YERİNDE OLSAM TAKTİK TAHTASINI FIRLATIRIM"

Fenerbahçe ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız" 2

Sarı-lacivertli futbolcuların sahadaki mücadele düzeyini eleştiren Uygun, bazı oyuncuların geri dönüşlerde yeterince çaba göstermediğini savundu. Futbolcuların forma sorumluluğunu taşıması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Dirk Kuyt'a da göndermede bulundu.

Uygun, "Sahada koşmaya niyeti olmayan bir zihniyet var. Futbolcular akıllarını başlarına alacak. Kuyt'ın yerinde olsam taktik tahtasını yere fırlatırım, taktik maktik yok. Yüreğini ortaya koymayanlarla başarı gelmez" dedi.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun bile her karşılaşmaya özel hazırlandığını hatırlatan Uygun, futbolcuların maç seçmemesi gerektiğini belirterek, "Bazı oyuncular geri dönüşlerde yürüyor. Size öyle güzel bir forma verilmiş ki her maç oynamanız lazım. Oyuncular maç seçiyor. Öyle bir dünya yok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİNİ SIRALADI

Fenerbahçe ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız" 3

Fenerbahçe'nin fiziksel performansını ve oyun planını da eleştiren Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerin birçok alanda eksikleri olduğunu öne sürdü.

Uygun, "Şampiyonlar Ligi'nde en kötü koşan takım Fenerbahçe. Nasıl kötü koşabilirsiniz? Fenerbahçe'nin duran topu yok, geriden oyun kurması yok, üçüncü bölgede set oyunu yok. Bu kadar yok ile nasıl şampiyon olacaksın?" şeklinde konuştu.

Takımın mücadele gücüne ilişkin eleştirilerini sürdüren Uygun, sahada koşmak ve mücadele etmek istemeyen bir anlayış bulunduğunu savundu. Rakibin kontra atak oynayacağının belli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, bu tür durumlara karşı doğru savunma organizasyonunun uygulanması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir

Serdar Ali Çelikler'den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur"

Serdar Ali Çelikler'den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur"

 Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de taraftardan olay tepki

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de taraftardan olay tepki

 Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi

Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi

 Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

 Çorum FK'da Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den F.Bahçe'ye gözdağı!

Çorum FK'da Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den F.Bahçe'ye gözdağı!

"FENERBAHÇE'NİN LİDER BİRİNE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız" 4

Teknik direktörlük konusunda kendisine güvendiğini vurgulayan Bülent Uygun, geçmişte yaşadığı cezaevi sürecinde antrenman kitabı yazdığını da açıkladı.

Uygun, "8 ay sebepsiz yere hapis yattım, antrenman kitabı yazdım. Taraftarlar boşuna beni sevmiyor. Fenerbahçe'nin lider birine ihtiyacı var. Ben bu işi layıkıyla yerine getirebilirim" sözleriyle sarı-lacivertli takımın başına geçebileceğini ifade etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 2
Göztepe Göztepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
46. Cumhuriyet Koşusu ile 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı46. Cumhuriyet Koşusu ile 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı
Bordo Basketbol: 103 - Bahçeşehir Koleji: 88Bordo Basketbol: 103 - Bahçeşehir Koleji: 88
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Bülent Uygun fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon'a özel heyet gönderiyor!

Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon'a özel heyet gönderiyor!

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.