Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından tartışmalar sürerken teknik direktör Bülent Uygun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli takımın performansını sert sözlerle eleştiren Uygun, teknik direktörlük görevi için de iddiasını ortaya koydu.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİRİM"

Fenerbahçe'nin bir gün kendisini göreve çağırması halinde bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirten Bülent Uygun, şampiyonluk iddiasını dile getirdi.

Tivibu Spor'a konuşan Uygun, "Fenerbahçe şampiyonluğa karar verdiğinde, o zaman gelir şampiyon yaparız. Fenerbahçe birini göreve davet eder, o da en iyisidir. Bir gün Allah bana nasip edecekse Fenerbahçe'yi, şampiyon yapacaksam oraya gelmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"KUYT'IN YERİNDE OLSAM TAKTİK TAHTASINI FIRLATIRIM"

Sarı-lacivertli futbolcuların sahadaki mücadele düzeyini eleştiren Uygun, bazı oyuncuların geri dönüşlerde yeterince çaba göstermediğini savundu. Futbolcuların forma sorumluluğunu taşıması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Dirk Kuyt'a da göndermede bulundu.

Uygun, "Sahada koşmaya niyeti olmayan bir zihniyet var. Futbolcular akıllarını başlarına alacak. Kuyt'ın yerinde olsam taktik tahtasını yere fırlatırım, taktik maktik yok. Yüreğini ortaya koymayanlarla başarı gelmez" dedi.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun bile her karşılaşmaya özel hazırlandığını hatırlatan Uygun, futbolcuların maç seçmemesi gerektiğini belirterek, "Bazı oyuncular geri dönüşlerde yürüyor. Size öyle güzel bir forma verilmiş ki her maç oynamanız lazım. Oyuncular maç seçiyor. Öyle bir dünya yok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİNİ SIRALADI

Fenerbahçe'nin fiziksel performansını ve oyun planını da eleştiren Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerin birçok alanda eksikleri olduğunu öne sürdü.

Uygun, "Şampiyonlar Ligi'nde en kötü koşan takım Fenerbahçe. Nasıl kötü koşabilirsiniz? Fenerbahçe'nin duran topu yok, geriden oyun kurması yok, üçüncü bölgede set oyunu yok. Bu kadar yok ile nasıl şampiyon olacaksın?" şeklinde konuştu.

Takımın mücadele gücüne ilişkin eleştirilerini sürdüren Uygun, sahada koşmak ve mücadele etmek istemeyen bir anlayış bulunduğunu savundu. Rakibin kontra atak oynayacağının belli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, bu tür durumlara karşı doğru savunma organizasyonunun uygulanması gerektiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN LİDER BİRİNE İHTİYACI VAR"

Teknik direktörlük konusunda kendisine güvendiğini vurgulayan Bülent Uygun, geçmişte yaşadığı cezaevi sürecinde antrenman kitabı yazdığını da açıkladı.

Uygun, "8 ay sebepsiz yere hapis yattım, antrenman kitabı yazdım. Taraftarlar boşuna beni sevmiyor. Fenerbahçe'nin lider birine ihtiyacı var. Ben bu işi layıkıyla yerine getirebilirim" sözleriyle sarı-lacivertli takımın başına geçebileceğini ifade etti.