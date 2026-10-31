Kısmetse Olur Cansel Çördük dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla hafızalara kazınan Cansel Çördük, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Programda Eser West ile yaşadığı aşkla çok konuşulan eski yarışmacının son hali sosyal medyada dikkat çekti. Çördük'ün yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Uzun süre önce Türkiye’yi terk eden Cansel Çördük, Amerika’ya yerleşerek hayatında radikal bir değişikliğe gitmişti.

Bir hayli değişen ve zayıflayan Kısmetse Olur Cansel iddialı tarzıyla adından söz ettiriyor.

Eski yarışmacı son olarak transparan dantelli tulumuyla sokaklarda dolaştı. Bir bakanın bir daha baktığı Cansel Çördük'e yorumlar da gecikmedi.



Türk takipçileri "Bu hale girmeye gerek var mı?", "Bu bir kayboluş ama farkında değil"," Bambaşka biri olmuş yazık", "Eser resmen kurtulmuş" yorumlarında bulundu.