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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Girişimci ve emekçi dayanışmasının önemi tüm dünyanın pandemi yaşadığı bu dönemde daha da anlaşılır olmuştur. Hepimiz aynı gemideyiz"

ANKARA(AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Girişimci ve emekçi dayanışmasının önemi tüm dünyanın pandemi yaşadığı bu dönemde daha da anlaşılır olmuştur. Hepimiz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.

Baran, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, en kıymetli sermayenin insan emeği olduğunu bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere görevlerinin başında olan tüm emekçiler için bu yılki 1 Mayıs'ın daha anlamlı olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Tüccar, sanayici ya da girişimci olmadan işçinin, emekçinin, emekçi olmadan da girişimcinin tek başına başarılı olması mümkün değildir. Emek-sermaye, işçi-işveren farklı görevler üstlenseler de ahenk içinde bir arada çalışarak, geleceği inşa edebilirler. Girişimci ve emekçi dayanışmasının önemi tüm dünyanın pandemi yaşadığı bu dönemde daha da anlaşılır olmuştur. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu zor günlerde özveriyle çalışarak bir yandan kendi sağlığını koruyup diğer yandan ekonomi çarklarını kesintisiz döndüren tüm emekçi kardeşlerimle birlikte başarıp, ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracağız. Bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutlu günler diliyorum."

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ATO Başkanı Gürsel Baran

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