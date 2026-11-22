GENAR Araştırma Genel Başkanı İhsan Aktaş sosyal medya hesabından son seçim anketini paylaştı ve son aylara dikkat çekti. Fon krizi sonrası ekim ayında düşüş yaşayan AK Parti aynı çizgiyi kasım ayında da sürdürdü.

AK PARTİ LİDER, İKİNCİ YENİ PARTİ

Genar Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye Raporu'nun Kasım ayı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcılara "Bugün seçim olsa" sorusunun yöneltildiği araştırmada, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin güncel dağılım ortaya kondu. Genar Türkiye Raporu Kasım ayı verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde kaydedildi:

AK PARTİ %33,5

YENİ PARTİ %23,7

DEM PARTİ %9,2

MHP %8,0

İYİ PARTİ %6,9

CHP %6,9

ZAFER PARTİSİ %3,7

ANAHTAR PARTİ %3,1

YENİDEN REFAH %2,5

TİP %0,9

SAADET PARTİSİ %0,8

BBP %0,5

DİĞER. %0,3

FON KRİZİ VURGUSU

Aktaş oranları paylaşırken bir de fon krizi sonrasında yaşananlara dikkat çekti. Ekim ayı sonuçlarına vurgu yapan Aktaş şu ifadeleri kullandı;

Ekim ayında ölçüm yaptığımızda AK Parti’nin 3 puan kadar kaybı olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Kasım ayında siyasi yelpazede bir durum değişikliği yok. Nokta virgül farkıyla sonuçlar, bir önceki verileri tekrarlamış durumda.

Oy verme davranışı tek bir sebebe dayanmaz. Bir seçmenin oy verme davranışını etkileyen onlarca farklı sebep vardır.

Bilindiği gibi her partinin kemik bir oy tabanı vardır, bir de potansiyel oyları vardır. AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar %34 ila %50 arasında bir seçmen desteğini alabilen ve bu desteği 25 yıl boyunca sürdürebilen bir parti olmuştur.

Fon krizinden altı ay önce başlayan bir yükselme trendi vardı. %30’lardan başlayan yükseliş, %36’lı rakamlara kadar tırmanmıştı.