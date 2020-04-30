YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "Ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak bizler ve işçi kardeşlerimiz bu zorlu sınavı da birlikte atlatacak, güzel günleri birlikte inşa edeceğiz" - "Kovid-19 salgın döneminde de istihdamın korunması adına çalışmalarımızı yürütüyor, sağlık, ulaşım, enerji ve tarım altyapısı açısından öncelikli olan yatırımları sürdürürken de iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler ve hatta ilave tedbirlerle bu süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyoruz"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sanayicileri ve işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zorlu sınavı birlikte atlatacaklarını bildirdi.

Koloğlu, yayımladığı mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 salgını gölgesinde girildiğini aktardı.

Kamu, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak Kovid-19'a karşı topyekun yürütülen mücadelede galip gelineceğine inandığını aktaran Koloğlu, "Ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak bizler ve işçi kardeşlerimiz bu zorlu sınavı da birlikte atlatacak, güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. İNTES olarak en kıymetli sosyal paydaşımız çalışan kardeşlerimizin, mimarlarımızın, mühendislerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, çalışma hayatının birbirini tamamlayan temel unsurları olan işçi ve işveren arasındaki iş birliği, güven ve diyalog ortamının sağlanmasının temel gayeleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız ve bizler alın ve akıl terimizi birlikte faydaya dönüştürüyoruz. Kovid-19 salgın döneminde de istihdamın korunması adına çalışmalarımızı yürütüyor, sağlık, ulaşım, enerji ve tarım altyapısı açısından öncelikli olan yatırımları sürdürürken de iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler ve hatta ilave tedbirlerle bu süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyoruz. İşveren olmazsa işçi, işçi olmazsa işverenin olmayacağı bilinciyle hareket eden sendikamız 56 yıldır 'kayıtlı istihdam, bilinçli, eğitimli ve ehil iş gücü' hedefi doğrultusunda çalışmaktadır ve bundan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Ku

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Ankara Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
No43
Sizin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.