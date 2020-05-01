YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. 1 Mayıs kutlamalarına korona virüs kısıtlaması

1 Mayıs kutlamalarına korona virüs kısıtlaması

BARTIN HABERLERİ  | 01.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bartın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kalabalık bir grupla girmek isteyen tertip komitesine polis müdahale etti.

Bartın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kalabalık bir grupla girmek isteyen tertip komitesine polis müdahale etti. Müdahale sonrası alana giren 15 kişi basın açıklaması yaptı.
Bartın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikaların yer aldığı il tertip komitesi tarafından yaklaşık 50 kişilik grupla cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapılmak istedi. İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, grupla yaptığı konuşmada, dün komite ile yaptıkları toplantıda alana 10 kişinin alınacağını hatırlatarak, bu rağmen 15 kişinin alana girebileceğini belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından 15 kişilik tertip komitesi ile birlikte CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır alana alındı. Bu sırada alana alınmayan diğer grupta uyarılara rağmen girmeye çalışınca polis ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı alanda, alana girmek isteyen gruplar polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Alana giren 17 kişilik grup daha sonra düzenlenen basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
PARTNERNefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Bankalara çalışma saati sitemi

Bankalara çalışma saati sitemi

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Bartın Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:40
Öğle
12:53
İkindi
16:44
Akşam
19:55
Yatsı
21:29

Bartın Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Güven Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bartın’da Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın’da Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.