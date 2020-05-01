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1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçiriyorlar

KİLİS HABERLERİ  | 01.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçiriyorlar

KİLİS (AA) - Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda çalışarak geçiriyor.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlerin gölgesinde çalışan işçiler, üretime katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyor.

Tarlasında yetiştirdiği maydanozları toplayan Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına ve ramazana rağmen ürecilerin 1 Mayıs'ı tarlalarında vatandaşa hizmet ederek geçirdiğini söyledi.

İşçinin asıl bayramının nasırlı ellerinin emeğini aldığı gün olduğunu ifade eden Canarslan, "Bizim özel günlerde tatil yapma lüksümüz yok. Üretmezsek insanlık aç kalır biz üretmeliyiz ki geleceğimiz teminat altına alınsın. Biz üretmeliyiz ki topraklarımız daha gür, bitkilerimiz ağaçlarımız daha güzel, geleceğimiz daha neşeli olsun. Çocuklarımızın geleceği için bizim sürekli tarlada arazide üretiyor olmamız lazım." diye konuştu.

Kentte ürettikleri ürünlerin Güneydoğu Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde tüketildiğini anlatan Canarslan, geleceğin tarıma endeksli olduğunu bu nedenle tarımın en iyi şekilde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de emek olmadan sermaye olmayacağını ifade etti.

1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin alın teri bayramı olduğuna işaret eden Özdemir, "Şu anda çiftçilerimiz sahada sofralarımız raflarımız boş kalmasın diye her koşulda üretime devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen koronavirüse rağmen yine çiftçilerimiz sahada üretmeye devam etmektedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs İşçi Bayramı Kilis sebze üretimi

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İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Kilis Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Kılıç Eczanesi
Merkez
Özkaptan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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