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Trabzonspor ve Beşiktaş'tan derbi öncesi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak maçlar öncesinde deplasman yasağının kaldırılması için çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp de bordo-mavililerin talebine destek vererek iki takımın taraftarlarının karşılıklı olarak deplasman tribünlerinde yer almasını istedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan derbi öncesi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde deplasman yasağı gündeme geldi. Bordo-mavili kulüp, iki takımın taraftarlarının da deplasman maçlarında tribündeki yerini alabilmesi için çağrı yaparken Beşiktaş'tan da bu talebe destek geldi.

TRABZONSPOR'DAN DEPLASMAN YASAĞI ÇAĞRISI

Trabzonspor ve Beşiktaş tan derbi öncesi çağrı! Türk futbolundan kaldırılsın 1

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmalarda iki takım taraftarlarının da tribünlerde bulunabilmesi gerektiğini belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel oluşturacak bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Bordo-mavili kulüp, 19 Ekim Pazartesi günü Trabzon'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını ağırlamak istediklerini, İstanbul'daki mücadelede de kendi taraftarlarının takımlarını destekleyebilmesini arzuladıklarını bildirdi.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.

Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN TRABZONSPOR'A DESTEK

Trabzonspor ve Beşiktaş tan derbi öncesi çağrı! Türk futbolundan kaldırılsın 2

Trabzonspor'un çağrısının ardından Beşiktaş da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, deplasman yasağının sona ermesi gerektiğini savunarak bordo-mavili ekibin talebine katıldığını duyurdu.

Beşiktaş, taraftarların futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak futbolseverlerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde takımlarını tribünden destekleyebilmesi gerektiğini belirtti.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.

Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.

Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."

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Trabzonspor ve Beşiktaş tan derbi öncesi çağrı! Türk futbolundan kaldırılsın 3

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peş peşe yaptığı açıklamalarla deplasman yasağı yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İki kulüp de taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasını isterken, uygulamaya ilişkin atılacak adımlar merakla bekleniyor.

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Trabzonspor Derbi beşiktaş
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