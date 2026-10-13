Survivor 2027'de konsept değişti: Turabi ve Ogeday dönüyor

Survivor için hazırlıklar tam gaz devam ederken yarışmada pek çok değişiklik oldu. Survivor 2027 konseptini Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2027 ne zaman, kadroda kimler var merak edildi.

TURABİ VE OGEDAY TAKIM KAPTANI OLACAK

Survivor'da daha önce ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken, 2027 sezonunda yeniden yarışmaya katılacak. Ancak bu sefer görevleri bambaşka olacak.

Turabi ve Ogeday, oluşturulacak iki takımın kaptanlığını yapacak. Yarışmaya başvuracak gönüllüler ise bu iki eski şampiyonun takımlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.



Acun Ilıcalı iki dikkat çeken yarışmayı kendi tanıttı. Ilıcalı "Turabi'nin takımı Ogeday'ın takımına karşı ama ödülü gönüllülerimiz kazanacak" dedi.

SURVIVOR ÖDÜLÜ NE KADAR?

Kim Milyoner Olmak İster'den sonra Survivor'da da ödül 10 milyon TL olarak belirlendi.



SURVIVOR NE ZAMAN?

Survivor 2027'nin yeni formatı ve 10 milyon TL'lik büyük ödülü açıklanırken, yarışmanın başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Yeni sezonun 1 Ocak 2027'de başlaması bekleniyor.