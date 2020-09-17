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1 Milyon Amatör Denizci Projesi’nde eğitimler sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü işbirliğinde Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi ve sınavı gerçekleştirildi.Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı, Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında iki oturum şeklinde düzenlenen, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar, özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe telsiz belgesine sahip olacaklar.

1 Milyon Amatör Denizci Projesi’nde eğitimler sürüyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü işbirliğinde Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi ve sınavı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı, Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında iki oturum şeklinde düzenlenen, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar, özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe telsiz belgesine sahip olacaklar.

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